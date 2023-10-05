Türkiye'de Yasal Olarak Kalan Yabancı Sayısı Açıklandı

Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, Türkiye'de yasal olarak kalan yabancı sayısının 28 Eylül 2023 itibariyle 4 milyon 741 bin 115 olduğunu belirtti. Bu yabancıların büyük bir kısmını Suriyeliler oluştururken; ülkeye öğrenim, turizm, çalışma, yatırım ve ticaret amacıyla gelenlerin sayısı ise 1 milyon 174 bin 13 olarak açıklandı.

Göç ve düzensiz göçmenler konusu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine geliyor. Toros, "28 Eylül 2023 tarihi itibariyle; Ülkemizde yasal kalıcı olan 4 milyon 741 bin 115 yabancı bulunmaktadır." dedi.

"YÜZDE 70'İ GEÇİCİ KORUMA KAPSAMINDAKİ SURİYELİLER"

Ülkemizde yasal kalıcı olan 4 milyon 741 bin 115 yabancının çoğunluğunun Suriyeli olduğunu belirten Toros, "Bunların yaklaşık yüzde 70'inin geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler oluşturmakta olup hali hazırda 3 milyon 279 bin 152 Suriyeli geçici korunma altındadır." dedi.

AĞUSTOS AYINDA 32 MİŞLYON YABANCI YASAL GİRİŞ YAPTI

Toros açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Ülkemize öğrenim, turizm, çalışma, yatırım, ticaret gibi amaçlarla gelmiş 1 milyon 174 bin 13 yabancı ise ikamet veya çalışma izni ile kalmaktadır. Ülkemizde uluslararası koruma kapsamında 287 bin 950 yabancı bulunmaktadır. 2023 yılı Ağustos ayı itibariyle 32 milyon 525 bin 92 yabancı ülkemize yasal olarak giriş yapmıştır."