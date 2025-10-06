Türkiye'de Üniversite Öğrencileri Barınma Sorunu ile Mücadele Ediyor

DEM Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun, üniversite öğrencilerini "barınma sorunu" yaşadığını savunarak, "Yurt kapasitesi acilen artırılmalı, her öğrencinin güvenli ve erişilebilir barınma hakkı garanti altına alınmalıdır." dedi.

Yılmaz Hun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, üniversite öğrencilerinin birçok sorunla karşı karşıya kaldığını, bunlardan birinin de "barınma sorunu" olduğunu savundu.

Türkiye'nin birçok şehrinde yurt kapasitesinin, öğrenci sayısının çok gerisinde olduğunu ileri süren Hun, devlet yurtlarının sayısının "sınırlı", özel yurtların fiyatlarının ise "astronomik seviyede" olduğunu kaydetti.

Karşı karşıya kalınan bu sorunların, öğrencileri güvencesiz, sağlıksız ve kalabalık konaklama koşullarına mahkum ettiğini savunan Hun, bazı öğrencilerin ise okuldan uzak semtlerde, güvenliksiz ve sağlıksız evlerde yaşamaya mecbur bırakıldığını iddia etti.

Hun, barınma sorunu nedeniyle birçok öğrencinin üniversiteye yurt kaydı yaptırmadığını ve eğitimden uzaklaştığını ileri süren Hun, "Yurt kapasitesi acilen artırılmalı, her öğrencinin güvenli ve erişilebilir barınma hakkı garanti altına alınmalıdır. Özel yurtlar ve kiralar denetlenmeli, erişilebilir fiyat politikaları uygulanmalıdır. Üniversite öğrencileri, ekonomik baskı, barınma sorunlarıyla boğuşmak yerine sadece eğitimlerine odaklanabilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.