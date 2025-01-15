Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığına Bekir Altun atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre; Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığına Bekir Altun atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre; Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı ile Adli Tıp Kurumunda atama ve görevden almalar gerçekleşti.
Yayımlanan karara göre atama ve görevden alımlar şu şekilde;
Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir görevden alındı, yerine Bekir Altun atandı. Ayrıca, Adli Tıp İkinci İhtisas Kurulu Başkanlığına Mehmet Ali Selçuk atanırken, üyeliklere ise 20 yeni isim atandı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - Politika