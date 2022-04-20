- Türkgözü sınır kapısı geçici olarak trafiğe kapatıldı

ARDAHAN - Türkiye ile Gürcistan arasında geçisin sağlandığı Türkgözü sınır kapısı modernizasyon amaçlı inşaat çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci, Türkgözü Gümrük Kapısı'nın bir ay süre ile trafiğe kapatılacağını söyledi.

Başkan Demirci, Gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkgözü Gümrük Kapısı'nda modernizasyon amaçlı inşaat çalışmaların sürdüğünü anımsattı.

İnşaat firmasının, bazı çalışmaların sağlıklı yürütülebilmesi için kapının tüm giriş ve çıkışlara kapatılması talebinin Ticaret Bakanlığı'nca değerlendirildiğini, bu nedenle kapının 25 nisan ile 25 mayıs tarihleri arasında geçici olarak kapatılması kararı alındığını aktaran Demirci, şunları kaydetti:

"Türkgözü Gümrük Kapısı'nın modernizasyonuna yönelik inşaat çalışmaları devam etmektedir. Gümrük sahasındaki C ve D bina bloklarının bir kısmının halihazırda kullanılan mevcut gümrük kapısı ve geçici olarak kullanılan yol ile çakıştığı, bu nedenle galeri hattı ve altyapı imalatlarına büyük oranda başlanılamadığı belirtilerek, bahse konu bloklar ve altyapı sisteminin tamamlanabilmesi için gümrük kapısının geçici olarak kapatılması talep edilmişti. Bahsi geçen çalışmalar sırasında öngörülemeyen gecikmelerin de olabileceği göz önünde bulundurularak, söz konusu inşaat çalışmalarının sıhhatli ve hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için Türkgözü Gümrük Kapısı'nın bir ay süre ile hizmete kapatılması uygun bulunmuştur."

Demirci, Gürcistan'a geçeceklerin alternatif olarak 7-24 esasına göre hizmet veren Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nı kullanabileceklerini sözlerine ekledi.