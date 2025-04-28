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Türk ve Yunan Heyetleri 'Güven Artırıcı Önlemler' Toplantısı Gerçekleştirdi

Türk ve Yunan Heyetleri 'Güven Artırıcı Önlemler' Toplantısı Gerçekleştirdi
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Yunanistan'ın Selanik şehrinde, Türk ve Yunan heyetleri arasında gerçekleştirilen 'Güven Artırıcı Önlemler' toplantısı olumlu bir atmosferde geçti. Toplantıda, 2025 yılına kadar uygulanacak güven artırıcı önlemler gözden geçirilirken, bir sonraki toplantının Türkiye'de yapılmasına karar verildi.

MSB: TOPLANTI OLUMLU BİR HAVADA GEÇTİ

MSB'den yapılan açıklamaya göre; Yunanistan'ın Selanik şehrinde gerçekleştirilen Türk ve Yunan heyetleri arasında 'Güven Artırıcı Önlemler' toplantısının yeni turunda, büyükelçiler ve üst düzey askerler ile sivil yetkililer yer aldı. Her iki taraf da 2025 yılı boyunca daha önce mutabık kalınan güven artırıcı önlemleri gözden geçirdi ve 2026 yılı uygulama planını ele aldı. Toplantı olumlu bir havada gerçekleştirilirken, bir sonraki toplantının Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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