Türk ve Yunan Heyetleri 'Güven Artırıcı Önlemler' Toplantısı Gerçekleştirdi

MSB: TOPLANTI OLUMLU BİR HAVADA GEÇTİ

MSB'den yapılan açıklamaya göre; Yunanistan'ın Selanik şehrinde gerçekleştirilen Türk ve Yunan heyetleri arasında 'Güven Artırıcı Önlemler' toplantısının yeni turunda, büyükelçiler ve üst düzey askerler ile sivil yetkililer yer aldı. Her iki taraf da 2025 yılı boyunca daha önce mutabık kalınan güven artırıcı önlemleri gözden geçirdi ve 2026 yılı uygulama planını ele aldı. Toplantı olumlu bir havada gerçekleştirilirken, bir sonraki toplantının Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.