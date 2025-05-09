Türk Öğrencinin Serbest Bırakılması Adalet Bakanı'ndan Hoşgeldin Mesajı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ABD'de tutuklu bulunan Türk öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılmasının kamu vicdanını rahatlatan olumlu bir gelişme olduğunu açıkladı. Bakan Tunç, Rümeysa'nın özgürlüğüne kavuşmasını insan hakları açısından önemli bir adım olarak değerlendirdi.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitimi alan Türk öğrencimiz Rümeysa Öztürk'ün, görülen davada serbest bırakılmasına yönelik karar verilmesi kamu vicdanını rahatlatan olumlu bir gelişmedir" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitimi alan Türk öğrencimiz Rümeysa Öztürk'ün, görülen davada serbest bırakılmasına yönelik karar verilmesi kamu vicdanını rahatlatan olumlu bir gelişmedir. Rümeysa kardeşimizin özgürlüğüne yeniden kavuşacak olması, temel insan hakları ve ifade özgürlüğü açısından son derece önemlidir. Bu süreç, bir bireyin inancı ve Filistin'e verdiği destek gerekçe gösterilerek yargılanmasının asla kabul edilemeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Rümeysa kardeşimizin uğradığı haksızlık gibi demokratik değerlerle bağdaşmayan uygulamalara, ayrımcılığa, ötekileştirmeye, İslamofobiye, çifte standarda hiçbir şekilde tolerans gösterilmemelidir. Adalet Bakanlığı olarak ilk andan itibaren Rümeysa kardeşimizin gerek diplomatik, gerekse hukuki anlamda destekçisi olduk. Adalet müşavirlerimiz tarafından duruşmalar bizzat takip edildi. Daima yanında olduğumuz Rümeysa kardeşime ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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