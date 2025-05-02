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Türk Kızılay 105. Olağan Genel Kurulu Ankara'da Yapılacak

Türk Kızılay 105. Olağan Genel Kurulu Ankara'da Yapılacak
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Türk Kızılay, 156 yıllık tarihiyle insani yardım faaliyetlerine yön veren 105. Olağan Genel Kurulu'nu 5 Mayıs'ta ATO Congresium'da gerçekleştirecek. Genel kurulda, gelecekteki yönetim kadrosu belirlenecek.

Dünyanın en köklü insani yardım kuruluşlarından biri olan Türk Kızılay, 105'inci Olağan Genel Kurulu'nu 5 Mayıs Pazartesi günü saat 13.00'te Ankara'da ATO Congresium'da gerçekleştirecek.

156 yıllık köklü geçmişiyle Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında insani yardım faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılay, her üç yılda bir düzenlenen genel kurul ile kurumun gelecek vizyonunu şekillendirecek yönetim kadrosunu belirliyor.

Genel Kurul, Bakanlar, milletvekilleri, yerel yöneticiler, üst düzey bürokratlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gönüllülerin katılımıyla yapılacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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