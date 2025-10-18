Haberler

Türk Hava Kuvvetleri Komutanı Yunanistan'da

Türk Hava Kuvvetleri Komutanı Yunanistan'da
Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Rafet Dalkıran, Yunanistan Taktik Hava Kuvveti Komutanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaret, Türkiye ile Yunanistan arasında güven artırıcı önlemler kapsamında gerçekleşti.

MUHARİP Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Rafet Dalkıran, Larissa'daki Yunanistan Taktik Hava Kuvveti Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye ile Yunanistan arasında 'Güven Artırıcı Önlemler 2025 Yılı Uygulama Planı' kapsamında Yunanistan Taktik Hava Kuvveti Komutanı Korgeneral Panagiotis Georgakopoulos'un daveti üzerine Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Rafet Dalkıran, Yunanistan Taktik Hava Kuvveti Komutanlığı'nı ziyaret etti" ifadelerini yer verildi.

