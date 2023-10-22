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Türk Hava Kuvvetleri Karadeniz'de Eğitim Görevi Gerçekleştirdi

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Politika Haberleri

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim görevi gerçekleştirdi. Eğitim görevi Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından duyuruldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim görevi gerçekleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim görevi gerçekleştirdi. Eğitim görevi Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından duyuruldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Milli Savunma Bakanlığı Karadeniz TSK Politika Haberler

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