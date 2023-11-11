Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ı ziyaret etti

Başkan Geylan, ziyarette, KKTC'nin kuruluşunun 40'ıncı yılı anısına Türk Eğitim Sen Genel Merkezi tarafından 'Çocuklar İçin Kıbrıs Türk Tarihi' ve 'Fotoğraflarla Kıbrıs Türklüğü' isimli kitapları Cumhurbaşkanı Tatar'a takdim etti. Geylan, 'Çocuklar İçin Kıbrıs Türk Tarihi' eseri hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Tatar'a, KKTC'nin 40'ıncı kuruluş yıldönümü nedeniyle tebriklerini dile getiren Başkan Geylan, burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türklüğü, Türk Dünyasının gözbebeğidir. Tüm dünya kamuoyu öyle ya da böyle Kıbrıs Türk Devleti'nin hukuki varlığını tanıyacaktır. 'Çocuklar İçin Kıbrıs Türk Tarihi' eseri KKTC'nin 40'ıncı yılı münasebetiyle Kıbrıs Türkleri'nin tarihini ülkemizi ve devletimizi emanet edeceğimiz çocuklara, onların anlayacağı sade bir dille metinleri destekleyen resimler ışığında anlatmayı amaçlamaktadır. Eser ilkokul 4 sonrası çocukların anlayacağı sadelikte ortaokul lise seviyelerine uygun olarak hazırlanmıştır. Kıbrıs Türklüğü'nün müstesna bir üyesi olduğu imajı ile başlayan bu çalışma 1571 Yılında Kıbrıs Adası'nın Osmanlı Devleti tarafından fethinden itibaren Kıbrıs'a Türklerin gelişinden itibaren Kıbrıs Türkleri'nin adada ne kadar köklü bir medeniyet kurduklarını anlatan ve bütün Türkleri yok ederek Enosis'i gerçekleştirmeye çalışan Rumların işledikleri insanlık suçlarını pedagojik seviyeye uygun görsellerle anlatarak çocuklarımıza aynı duruma düşmemek için devletimize ve ülkemize sahip çıkma hassasiyeti kazandırılmak amaçlanmaktadır.Böylece Kıbrıs Türklüğünün en büyük kazanımlarından birisi olan KKTC'nin 40'ıncı yaşını kutlarken nice yüzyıllar ebedi olmasının da zihinlerdeki tohumları serpilmiş olacaktır" dedi.