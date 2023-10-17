Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı İsrail'in Filistin halkını tehdit ettiğini belirtti

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) İsrail'in, Filistinlileri, evlerini ve topraklarını terk etmeye zorladığı belirtilerek 'İsrail, Filistin halkının varlığını ve özgürlüğünü tehdit etmekle kalmayıp Filistin'in geleceğini ve bağımsızlığını da tehlikeye atmaktadır.' değerlendirmesi yapıldı.

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfınca (TDPV) İsrail'in, Filistinlileri, evlerini ve topraklarını terk etmeye zorladığı belirtilerek "İsrail, Filistin halkının varlığını ve özgürlüğünü tehdit etmekle kalmayıp Filistin'in geleceğini ve bağımsızlığını da tehlikeye atmaktadır." değerlendirmesi yapıldı.

TDPV'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, geçmişte olduğu gibi bugün de Gazze'deki yerleşik, sivil ve savunmasız Filistin halkının yaşam hakkı ve özgürlüklerini ortadan kaldıran şiddet, baskı ve saldırı eylemlerine devam ettiği belirtildi.

İsrail'in, tüm dünyanın gözleri önünde insan haklarını, evrensel etik değerleri ve uluslararası hukuku ihlal ederek bebek, çocuk, kadın, yaşlı ayırt etmeksizin bölgedeki sivilleri hedef aldığına dikkat çekilen açıklamada, "İsrail, sivillerin en temel insani ihtiyaçlarını karşılamalarını acımasızca engellemektedir. İsrail, kamuoyunu aldatıcı çeşitli bahaneler öne sürerek topraklarına el koyma gayesiyle Filistin halkını, evlerini ve topraklarını terk etmeye zorlamaktadır. İsrail, Filistin halkının varlığını ve özgürlüğünü tehdit etmekle kalmayıp Filistin'in geleceğini ve bağımsızlığını da tehlikeye atmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Filistin halkının yıllardır süren haklı ve onurlu mücadelesine tam destek verildiğinin altı çizilerek şunlar kaydedildi:

"Yapılan soykırımı şiddetle kınıyoruz. Filistin halkı asla yalnız değildir. Akan kanın durması ve Filistin halkına yapılan saldırıların sonlandırılması için tüm uluslararası kamuoyunu göreve davet ediyor, konuya eşit, adil ve samimi olarak yaklaşmasını temenni ediyoruz. Vakıf olarak savaş değil barış, çatışma değil diyalog, çifte standart değil adalet, üstünlük değil eşitlik, sömürü değil adil düzen, baskı ve tahakküm değil insan hakları çerçevesinde her türlü insani görevi üstlenmeye hazır olduğumuzu da kamuoyuna saygıyla sunarız."