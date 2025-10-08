Türk askeri Gazze'ye gidecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Azerbaycan dönüşü "Türk askeri barış gücü olarak Gazze'ye gönderilecek mi?" sorusu soruldu. Erdoğan, bu sorusu üzerine İsrail-Hamas arasında süren barış görüşmelerine değindi ve Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde gerçekleştirilen müzakerelere dikkat çekti.

Erdoğan, "Önceliğimiz acil ve kapsamlı bir ateşkesin bir an önce sağlanması. İnsani yardımların Gazze'ye kesintisiz biçimde ulaştırılması şart. Gazze'nin İsrail saldırıları sonucu yok edilen altyapısının yeniden inşası da önceliklerimiz arasında." ifadelerini kullandı.

Gazze'nin Filistin halkının toprağı olarak kalmasının önemine vurgu yapan Erdoğan, "Gazze'yi nihayetinde Filistinlilerin yönetmesi çok mühim. Güvenliğin hangi yolla sağlanacağı, istikrar gücünün nasıl kurulacağı ayrıntılı olarak değerlendirilebilir." dedi.

TÜRK ASKERİ GAZZE'DE OLACAK MI SORUSUNA KRİTİK YANIT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şarm El-Şeyh'te süren müzakereleri "çok çok önemli" olarak nitelendirdi:

"Bugün görüşmeler başladı ama asıl önemli toplantı yarın. Bizim MİT Başkanımız da orada olacak. Oradan çıkacak netice büyük önem arz ediyor. 'Her türlü çabaya destek veririz' derken tüm ihtimalleri göz önünde bulundurarak bu açıklamayı yaptım."

Erdoğan ayrıca, İsrail'in verdiği sözleri tutması gerektiğini belirterek, "Bu barışı sabote edecek adımlar atılmamalı. Biz kalıcı ateşkes ve barış için hem umutluyuz hem de ihtiyatlıyız." ifadelerini kullandı.