Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal: Cumhurbaşkanı adayı olursa Mansur Yavaş'ı destekleriz

BBN Türk TV'de Tarkan Kaleli'nin konuğu olan eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu ve yeni kurulan TEK Parti'nin Genel Başkanı Ahmet Özal, cumhurbaşkanlığı seçiminde destek verecekleri ismi açıkladı.

"EĞER ADAY OLURSA MANSUR YAVAŞ'I DESTEKLERİZ"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın cumhurbaşkanı adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı göstermesiyle ilgili gelen soruya Özal, "Mansur Bey siyasete çok bulaşmayan, kendi işini yapan düzgün bir insan. Ben kendisinin bu karışık siyasi ortamda kendisine yakıştırılan adaylığa konuşmaması cevap vermemesi Ankara Belediyesi ile ilgili çalışıyorum demesi doğru bir mekanizmadır. Eğer aday olursa Mansur Yavaş'ı destekleriz" ifadelerini kullandı.

"CUMHUR İTTİFAKI'NDAN TEKLİF GELİRSE İŞ BİRLİĞİ YAPARIZ"

"TEK Parti hangi ittifakta yer alacak?" sorusu üzerine Özal, "Biz hiçbir partiye mesafeli değiliz. Cumhur İttifakı'ndan teklif gelirse iş birliği yapabiliriz. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ayırt etmiyoruz. Bizim koltuk makam sevdamız yok" diye konuştu.

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