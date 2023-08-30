Tunus ve İtalya, düzensiz göçün nedenlerini ele aldı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile düzensiz göçün nedenlerine ilişkin çözüm yollarını ele aldı.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Said ile Meloni telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İkili, insan kaçakçılığı yapan suç ağları nedeniyle düzensiz göçmen sayısının devamlı olarak artması bağlamında iki ülke arasındaki koordineye değindi.

Said görüşmede, düzensiz göçün nedenlerine çözüm bulmak için Tunus ile İtalya'nın girişimiyle Roma'dan başlayan sürecin tamamlanması gerektiğini söyledi.

İtalya Başbakanlığından yapılan açıklamada da iki liderin, yasa dışı göçle mücadeleyi güçlendirmek için çok yönlü çabaların arttırılması konusunda mutabakata vardığı belirtildi.

Başbakan Meloni'nin, İtalya tarafının, Avrupa bağlamında Tunuslu yetkililere sürekli destek sağlanacağına dair güvence verdiği kaydedildi.

İtalya İçişleri Bakanlığının verilerine göre, yılbaşından 29 Ağustos'a kadar olan dönemde denizden ülkeye ulaşanların sayısı 113 bin 791 oldu. İtalyan basınında gelenlerin önemli bir kısmının Tunus'tan hareket ettiği belirtiliyor.

Düzensiz göçmen gelişlerinin önceki yıllara nazaran bu yıl daha fazla olduğu İtalya, yasa dışı göçle mücadele ve Afrika'yı kalkındırmak amacıyla 23 Temmuz'da Akdeniz ülkeleri liderlerinin katılımıyla "Uluslararası Kalkınma ve Göç Konferansı'na" ev sahipliği yapmıştı.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Libya ve Cezayir'e sınırı olan Tunus'a geliyor.

Cezayir ve Libya'nın ortasında yer alan Tunus, İtalya'nın güneydeki adalarına yakın olması sebebiyle düzensiz göçmenler için bir geçiş rotası.

Tunus'un güney kentlerinde ikamet eden göçmenler, fırsat buldukça teknelerle Avrupa'ya geçmeye çalışıyor. Her yıl çok sayıda Afrikalı göçmen Avrupa hayaliyle çıktıkları deniz yolculuğunda can veriyor.

Uluslararası Göç Örgütün (IOM) verilerine göre, 2014'ten bu yana Libya ve Tunus'tan İtalya'ya geçmeye çalışırken 14 bini aşkın kişi öldü ya da denizde kayboldu.