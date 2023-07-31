Tunus'ta muhalefet lideri tutuklamalarına itiraz

Tunus'ta muhalefet lideri Ahmed Necib eş-Şabi, İnstalingo Şirketi davası kapsamında tutuklanan muhalif liderlere yönelik tutuklamaların yasal dayanağı olmadığını belirtti. Şabi, tutuklamaların siyasi bir baskı olduğunu ve seçimlerin çözüm olduğunu söyledi.

Tunus'ta muhalefetin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi lideri Ahmed Necib eş-Şabi, Ekim 2021'de açılan "İnstalingo Şirketi" davası kapsamındaki muhalif liderlere yönelik tutuklamaların yasal dayanağının olmadığını söyledi.

Ekim 2021'de açılan "İnstalingo Şirketi" davasında tutuklanan Nahda Hareketi yöneticilerinden Seyyid el-Fercani'ye destek için başkent Tunus'ta bir panel düzenlendi.

Panelde konuşan Ulusal Kurtuluş Cephesi lideri Şabi, "Muhalif liderlerin tutuklanmalarına dair yasal bir sebep bilmiyorum. Muhalif liderler olarak birbirileriyle yaptıkları istişarenin cezasını çekiyorlar." dedi.

Fercani'nin tutuklanmasının tek gerekçesinin "Nahda Hareketi'nin eski liderlerinden biri olması" olduğunu aktaran Şabi, "Hiç kimse hukuktan üstün değildir. Siyasi hareketler de hatalarına karşı sadece kamuoyuna hesap verirler. Bunun yolu da siyasi rakipleri veya yargıyla değil, seçimlerdir." diye konuştu.

"İnstalingo Şirketi" davası kapsamındaki muhaliflere yönelik tutuklamaların yasal dayanağının olmadığını savunan Şabi, Nahda Hareketi'ni yok etmek ve liderlerini tutuklama yönündeki çağrıların istikrar getirmeyeceğini dile getirdi.

Şabi, Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin "İslamcılara veya solculara yönelik yok etme politikaları fitneye ve iç çatışmaya yol açar. O politikalardan uzak durarak özgürlük ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde barışçıl birlikte yaşamaya gitmeliyiz." şeklindeki sözlerine karşı cezalandırıldığını savundu.

"İnstalingo Şirketi" davası

Tunus'ta Ekim 2021'de açılan "İnstalingo Şirketi" davası kapsamında aralarında Nahda Hareketi lideri Gannuşi ve ailesinin de bulunduğu birçok siyasi, gazeteci, blog yazarı ve iş adamı hakkında "yolsuzluk ve kara para aklama" iddiası bulunuyor.

İddialar arasında "casusluk, devlet başkanını hedef alan saldırı hazırlığı, iç güvenliği tehdit ve devlet başkanına karşı komplo kurma" suçlamaları da yer alıyor.

"İnstalingo Şirketi" davası kapsamında 10 Kasım 2022'de Susa Asliye Mahkemesi'nde 9 saat boyunca ifadesi alınan Gannuşi'nin tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Tunus'ta 17 Nisan'da gözaltına alınan Gannuşi, 20 Nisan'da "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.