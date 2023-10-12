Tunus'ta Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi

Tunus'ta, Filistin Direnişini Destekleme Ulusal Komitesi'nin çağrısı ile binlerce kişinin katılımı ile Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Başta Tunus Genel İşçi Sendikası (TGİS) olmak üzere birçok parti ve sivil toplum kuruluşunun desteğiyle oluşturulan komitenin çağrısı ile başkent Tunus'ta düzenlenen gösteriye binlerce Tunuslu katıldı.

Tunus'ta, Filistin Direnişini Destekleme Ulusal Komitesi'nin çağrısı ile binlerce kişinin katılımı ile Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Başta Tunus Genel İşçi Sendikası (TGİS) olmak üzere birçok parti ve sivil toplum kuruluşunun desteğiyle oluşturulan komitenin çağrısı ile başkent Tunus'ta düzenlenen gösteriye binlerce Tunuslu katıldı.

Tunus'un merkezinde yer alan Habib Burgiba Caddesinde düzenlenecek gösteriye katılmak için farklı noktalarda bir araya gelen göstericiler, slogan atarak Habib Burgiba Caddesinde bir araya geldi.

Göstericiler, Filistin ve Tunus bayraklarının yanı sıra "Halk, İsrail ile normalleşmenin suç sayılmasını istiyor", "Kanımızla canımızla Filistin ile beraberiz", "Tunus ile Filistin tek halktır." yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteriye katılan TGİS yöneticilerinden Sami et-Tahiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin Direnişini Destekleme Ulusal Komitesi'nin çağrısı üzerine bu gösteriye katıldık. Tunusluların destek verdiği bu dayanışma gösterileri devam edecek. Tunus devletinin, Siyonistleri destekleyen Arap Birliği'nin tutumuna karşı duruşunu taktirle karşılıyoruz. Tunus halkı, Filistin davasının adaletine, Filistinlilerin kendi topraklarında yaşama hakkına ve işgalcilere karşı mücadelesine inanıyor." diye konuştu.

Gösteriye destek veren Tunus Gazeteciler Sendikası Başkanı Ziyad Debbar ise, "Filistin halkı ile dayanışmak için değil, bu davanın asıl sahipleri olduğumuz için buradayız." dedi.

İsrail'in farklı tarihlerde Tunus'ta yer alan Filistinlilere yönelik saldırılarını hatırlatan Debbar, "İsrail'in, 1985'te Tunus'taki Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) karargahını bombalamasından ve Tunuslu mühendis el-Kassam liderlerinden Muhammed Zevvari'ye yönelik 2016 yılında gerçekleştirdiği suikastın ardından kendimizi Siyonist rejimle savaş halinde sayıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tunus'ta, Filistin ile İsrail çatışmalarının ardından Filistin'e destek amacıyla siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine birçok gösteri yapıldı.

Gösterilerde, İsrail ile normalleşmenin suç sayılması için kanun çıkarılması çağrısında bulunuldu.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada ise, "Tunus, işgal altındaki Filistin halkıyla tam ve koşulsuz dayanışma içerisinde olmaya devam edecek. Filistin halkı, işgal altındaki topraklarını tekrar alma hakkına sahiptir." ifadelerine yer verilmişti.