Tunus Dışişleri Bakanı Cezayir ile İşbirliğini Güçlendirmek İçin Çağrıda Bulundu

Tunus Dışişleri Bakanı Nebil Ammar, Cezayir'le her alanda işbirliğini güçlendirme çağrısında bulundu. Ammar, Cezayir'e gerçekleştirdiği ziyarette mevkidaşı ile bir araya geldi ve iki ülke arasında yeni işbirliği mekanizmaları oluşturma gerekliliği konusunda anlaştı.

Tunus Dışişleri Bakanı Nebil Ammar, Cezayir'le her alanda işbirliğini güçlendirme çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, halihazırda Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in mektubunu Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'a iletmek üzere Cezayir'e resmi bir ziyaret gerçekleştiren Ammar, buradaki mevkidaşı Ahmed Attaf ile bir araya geldi.

İki ülke arasındaki işbirliğini, gelecek aylarda gerçekleşmesi beklenen önemli programları görüşen bakanlar, iki ülke liderleri ve halklarının isteklerini karşılayacak şekilde yeni işbirliği mekanizmaları oluşturma gerekliliği konusunda anlaştı.

İkili, uluslararası ve bölgesel gelişmeler hakkında da fikir alışverişinde bulundu.

Tunuslu Bakan ayrıca, Cezayir'le her alanda işbirliğini güçlendirme çağrısı yaptı.

Şubat ayında göreve gelen Tunus Dışişleri Bakanı ilk kez Cezayir'e bir ziyaret gerçekleştiriyor. Ammar, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in mektubunu Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'a iletmişti.