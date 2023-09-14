Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, yabancı gözlemcilere seçimde izin vermeyeceğini açıkladı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 2024'te düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminde yabancı gözlemcilere izin verilmeyeceğini duyurdu. Said, seçimlerin temiz ve şeffaf bir ortamda yapılacağını vurguladı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede 2024'te düzenlenmesi planlanan cumhurbaşkanlığı seçiminde yabancı gözlemcilere izin verilmeyeceğini açıkladı.

Said, Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni üyeleri için başkent Tunus'taki Kartaca Sarayı'nda düzenlenen yemin töreninde konuştu.

Seçimde yabancı gözlemcilerin bulunması konusuna ilişkin Said, "Yabancılar seçimi takip etmek için Tunus'a gelebilir ancak gözlemci olmak için gelemeyecekler çünkü yalnızca Tunuslular seçimde gözlemci olabilir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Said, gelecek seçimlerin "temiz ve şeffaf" bir ortamda yapılacağını söyledi.

Said, "Fransa ve ABD gibi ülkelere şeffaf yaptıkları seçimlerden dolayı teşekkür mesajı göndermiyoruz. Bizim, onların şahitliğine değil Tunusluların şahitliğine ihtiyacımız var." dedi.

Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu Sözcüsü Muhammed et-Talili, ülkede cumhurbaşkanlığı seçiminin Said'in görev süresinin dolmasının ardından 2024 sonbaharında yapılacağını duyurmuştu.