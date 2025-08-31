Tuncer Bakırhan, Şanlıurfa'da Dünya Barış Günü Mitinginde Konuştu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Şanlıurfa'da düzenlenen Dünya Barış Günü mitinginde barışın önemini vurgulayarak, tüm insanları barış için bir araya gelmeye davet etti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Şanlıurfa'da "Dünya Barış Günü" mitingine katıldı.

Partisinin öncülüğünde kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen mitingde konuşan Bakırhan, "Dünya Barış Günü"nün iyiliğe ve güzelliğe vesile olmasını diledi.

Barışın herkes için faydalı olduğuna inandıklarını belirten Bakırhan, şunları kaydetti:

"En büyük güvenlik limanı, barıştır. Onun için barışı büyütmemiz, barışı gerçekleştirmemiz, barışı mümkün kılanlara layık olmamız için bugün burada olduğu gibi binlerle, on binlerle, yüz binlerle birlikte barışı haykırmamız gerekiyor."

Miting, seslendirilen şarkılarla sona erdi.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Politika
Dün Süper Lig'de maça çıkan Oğulcan Çağlayan bugün 1. Lig'e transfer oldu

Dün Süper Lig'de maça çıkmıştı! Bugün 1. Lig'e transfer oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Mourinho sonrası rekor kırdı

Fenerbahçe Mourinho sonrası rekor kırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.