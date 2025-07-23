Tuncer Bakırhan: 'Diyalog ile Şiddetsiz Bir Türkiye Mümkün'

Tuncer Bakırhan: 'Diyalog ile Şiddetsiz Bir Türkiye Mümkün'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İzmit'te düzenlenen toplantıda terörsüz Türkiye sürecini değerlendirerek, toplumsal barışın sağlanması için diyalog ve müzakerelerin önemine vurgu yaptı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde "Barış ve Demokratik Toplum Buluşmaları" toplantısına katıldı.

Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakırhan, meselelerin diyalog ve müzakereyle çözülebileceği bir sürece girildiğini belirtti.

Bakırhan, Türkiye'nin toplumsal barışa ihtiyacı olduğunu söyleyerek, "Şiddet ile çatışmayı doğuran sebepleri konuşarak ve tartışarak ortadan kaldırabilirsek demokratik, huzur içerisinde, kimsenin ötekileştirilmediği ve yok sayılmadığı bir Türkiye'de çocuklarımızın yaşamasına zemin hazırlayabiliriz." diye konuştu.

Girilen bu yolda doğru şekilde yürümek istediklerini dile getiren Bakırhan, bu konuda herkesin sorumluluk alması ve sürece destek vermesi gerektiğini kaydetti.

Bakırhan, kadınların ve gençlerin de sürece vereceği katkı ve destekle fark yaratabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Politika
Genç öğretmen, çalıştığı okuldan kovulma gerekçesine isyan etti: Geçinemediğim için bunu yaptım

Genç öğretmen, çalıştığı okuldan kovulma gerekçesine isyan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa'da rekor transfer gerçekleşti! Liverpool'un yeni golcüsü Ekitike

Osimhen'e rest çeken Liverpool, yeni golcüsüne 95 milyon euro verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.