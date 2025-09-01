Tuncer Bakırhan: Barış için Yeni Bir Dünya Kuruluyor

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, barış için verilen mücadelenin kıymetli olduğunu belirterek, "Yeni bir dünya kuruluyor. Bunu göremeyenler kaybeder. Yeni dönemin en güvenli limanı barıştır" dedi.

Şanlıurfa Emek ve Demokrasi Platformu tarafından dün 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Cumhuriyet Caddesi'nde etkinlik düzenlendi. Etkinliğe katılanlar polis noktasında üst aramasından geçirildikten sonra alana alındı. Etkinliğe katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İmralı Cezaevi'nde bulunan PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çözüm adına sorumluluk aldığını belirterek, "Barış ve özgürlük için birlikte büyük bir mücadele vereceğiz. Öcalan çağrısıyla umutsuzluğu dağıttı, büyük bir sorumluluk aldı. Orta Doğu kan gölüne döndü. Tüm bunların ortasında Öcalan barış çağrısında da bulundu" dedi.

Bakırhan, barış için verilen mücadelenin kıymetli olduğunu vurgulayarak, "Demokratik bir Türkiye mücadelesini başarıya ulaştırmak için bize büyük sorumluluklar düşüyor. Emek, bedel ve inançlı bir tutum olmasaydı bugün barışı konuşamazdık. Yeni bir dünya kuruluyor. Bunu göremeyenler kaybeder. Yeni dönemin en güvenli limanı barıştır. Toplar, tüfekler, tel örgüler güvenliği sağlamaz. Barış; emektir, mücadeledir. Kadın cinayetlerini önlemektir" diye konuştu.

Bakırhan, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşülmesinin bir zorunluluk olduğunu söyleyerek, "Öcalan'ı bu saatten sonra 12 metrekarelik bir hücrede tutamazsınız. Kendi halkıyla buluşması gerekiyor. Öcalan'ın 'umut hakkı' artık tanınmalı. Barış mücadeleyle kazanılır. Durarak bu süreci ilerletemeyiz. 40 yıllık mücadelemizden daha güçlü bir mücadele ortaya koymalıyız ki bu topraklara kalıcı barış gelsin" dedi.

Konuşmaların ardından Tuncer Bakırhan, Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan ve eski milletvekili Ayla Akat Ata ile birlikte barışı simgeleyen beyaz güvercinler uçurdu.

Öte yandan etkinlik alanına demir bariyerlerden atlayarak girmeye çalışan 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.