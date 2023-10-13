Tunceli Valisi Mazgirt ilçesinde incelemelerde bulundu

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Mazgirt ilçesinde yapılan çalışmaları incelemek üzere ziyarette bulundu.

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu Mazgirt ilçesinde incelemelerde bulundu.

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Gün içerisinde merkeze bağlı Yolkonak köyünde yapımı devam eden cemevi inşaatını yerinde inceleyene Vali Tekbıyıkoğlu ardından Mazgirt ilçesine geçti. Burada ilçe kaymakamı, belediye başkanı ve kurum müdürleriyle bir araya gelen Tekbıyıkoğlu, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. - TUNCELİ