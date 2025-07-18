Tunceli Valisi Aygöl Koruma Görevlisiyle Tatlı Yedi

Tunceli Valisi Aygöl Koruma Görevlisiyle Tatlı Yedi
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Tunceli Valisi Şefik Aygöl, çiğköfte ikramı sırasında korumasıyla yaşadığı diyalogun ardından bu kez ona kendi elleriyle tatlı ısmarladı. Sosyal medyada gündem olan Vali Aygöl, tatlı yerken çekilen görüntülerini takipçileriyle paylaştı.

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, çiğköfte ikramı sırasında korumasıyla yaşadığı anların ardından bu kez ona kendi elleriyle tatlı ısmarladı.

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, geçtiğimiz günlerde çiğköfte dağıtırken koruması ile yaşadığı diyalogla sosyal medyada gündem olmuştu. O anların ardından bu kez çiğköfte değil, koruma görevlisiyle birlikte tatlı yerken görüntülenen Vali Aygöl, bu defa tatlı ısmarladı. Vali Aygöl, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çiğköfte konusunu koruma arkadaşımla tatlıya bağladık. Herkes rahat olsun, sıkıntı yok" ifadelerini kullanarak takipçilerini gülümsetti. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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