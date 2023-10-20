Tunceli'de Filistin'e Destek Açıklaması

Tunceli'de Hacı Bektaşı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Cemevi öncülüğünde Filistin'e destek açıklaması gerçekleştirildi. Cemevi'nde düzenlenen etkinliğe, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Alevi dedeleri, kurum amirleri ile vatandaşlar da destek verdi. Açıklamada, İsrail karşıtı pankartlar taşınırken, Filistinlilere yönelik katliam lanetlendi.

Tunceli'de Hacı Bektaşı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Cemevi öncülüğünde Filistin'e destek açıklaması yapıldı. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun da katıldığı destek açıklamasında, İsrail'in saldırıları protesto edilirken, Filistin'e destek mesajları verildi. Cemevi adına açıklama yapan dede Ali Önal, İsrail katliamını lanetlerken, "Filistin'i işgal altında tutan İsrail, tüm insanlığın gözü önünde insanlık dramı yaşatmaktadır. Ne yazık ki dünya devletleri bu zulüm ve vahşet karşısında sessiz durmakta hatta destekleyen tutumlar sergilemektedir" dedi.

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu da yaptığı konuşmada, Hz. İbrahim'in ateşine su taşıyan karınca misali, insanlığın tarafının belli olması gerektiğini ifade ederek zulmün bir an önce son bulması adına katılımcılar ile birlikte yapılan duaya katıldı.

"Katil İsrail" sloganlarının atıldığı açıklamada, Filistin'de hayatını kaybedenler için mumlar yakılarak dualar edildi.

Düzenlenen dayanışma etkinliği, katılımcılara lokma ve niyazların dağıtılmasıyla sona erdi.