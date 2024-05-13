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"Dersim Kürdistan'dır" diyen Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'a terör soruşturması

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Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak hakkında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde yaptığı konuşmalarda "Terör örgütü propagandası" yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Tunceli'de yüzde 40,22 oy alarak belediye başkanı seçilen DEM Partili Cevdet Konak hakkında soruşturma başlatıldı. Konak'ın ifadeye çağırıldığı öğrenildi.

"TERÖR PROPAGANDASI" SORUŞTURMASI

DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak hakkında 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi yaptığı bazı konuşmalarda "Terör örgütü propagandası" yaptığı iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılarak ifadeye çağrıldı.

KONAK'IN SÖZLERİ TEPKİ TOPLADI

Cevdet Konak'ın sosyal medyada yer alan bir videosu tepkileri de beraberinde getirmişti. Söz konusu görüntülerde Konak'ın "Dersim Kürdistan'dır, Kürdistan Dersim'dir" ifadelerini kullandığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Cevdet Konak Tunceli Dersim Hukuk 3.Sayfa Politika Haberler

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Yorumlar (8)

Ertan ipşir:

Dersim Türkiyenin bir parçasıdır. Lazistan kürdistan egezistan trakyazistan denen yerlerin hepsi Türkiye Cumhuriyetinin bir parçasıdır. Öyle de kalacak

59
13
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Murat Celik:

Bu yıl erken başladılar Devlet işini bilir

44
10
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Güray Dilli :

Adam olmayacağız vesselam. Tunceli adını bir siyasi Dersim diye telaffuz ederse , ondan cesaret alan da çıkar. Yeni devlet de kurduk diyeydiniz bari...

43
6
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Soner Turan:

Ben kırk yıllık tuncelili olarak türkmen alevisiyim nezaman kürt oldukda benim habwrim olmadı

39
4
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Hamit Gündoğdu:

Türk milleti sabırlıdır ama bardak Taşana kadardır bu bekleyiş.. ve zamanı gelince ağzının payını verecek kudreti ve gücüde vardır evvel Allah...

26
7
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duyarlı vatandaş:

Hizmet başlamıştır!

21
5
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Crm:

yani diyon ki, yeter benim başkanlığım. devleti gönderin koltuğa otursun....

1
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Letgohesap null:

Maçoğlu nerdesin be yiğidim kimlere bıraktın bu belediyeyi

0
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