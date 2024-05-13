"Dersim Kürdistan'dır" diyen Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'a terör soruşturması

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Tunceli'de yüzde 40,22 oy alarak belediye başkanı seçilen DEM Partili Cevdet Konak hakkında soruşturma başlatıldı. Konak'ın ifadeye çağırıldığı öğrenildi.

"TERÖR PROPAGANDASI" SORUŞTURMASI

DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak hakkında 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi yaptığı bazı konuşmalarda "Terör örgütü propagandası" yaptığı iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılarak ifadeye çağrıldı.

KONAK'IN SÖZLERİ TEPKİ TOPLADI

Cevdet Konak'ın sosyal medyada yer alan bir videosu tepkileri de beraberinde getirmişti. Söz konusu görüntülerde Konak'ın "Dersim Kürdistan'dır, Kürdistan Dersim'dir" ifadelerini kullandığı görüldü.