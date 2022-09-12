Tunç Soyer bu sefer de Vahdettin'e salladı! ''Hayran olduğu İngiliz teknesine binip kaçmış''

Tunç Soyer söylemleri ile gündemden düşmemeye devam ediyor. Daha önce ''Osmanlı'yı yönetenler hıyanet içerisindedir'' söylemleri ile tepkileri üzerine toplayan Soyer, ''Hayran olduğu İngiliz teknelerine binip kaçmışlar. Siz o atalarımızla bir tutabilir misiniz bu hırsızları, haramileri? Tutamazsınız'' açıklamasında bulundu.

9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşu için düzenlenen törende söylemleri ile tepki çeken Tunç Soyer, Halk TV'de katıldığı programda soruları yanıtladı. Soyer, Osmanlı hakkında "100 yıl önceydi bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi'' söylemlerine açıklık getirdi.

NUTUK'DAN ÖRNEK VERDİ

Soyer, "Nutuk'un birinci sayfasında Mustafa Kemal Atatürk, 'Samsuna çıktığım gün genel durum ve görüş ülkeyi savaşa sokanlar kendi hayatlarının peşine düşerek ülkeden kaçmışlar. Saltanat ve hilafet makamında bulunan Vahdettin soysuzlaşmış. Kendini ve yalnızca tahtını güvenceye alabileceği alçakça önlemler araştırmakta. Damat Ferit başkanlığındaki hükümet başarısız, zavallı ve korkak...' diyor '' açıklaması yaparak savunma yaptı.

''İNGİLİZ TEKNELERİNE BİNİP KAÇTILAR''

Soyer bu açıklamalarının ardından söylemleri ile yeni bir tartışmanın kapısını araladı. Soyer, ''Osmanlı, Selçuklu bizim atamız. Sadece bir fikre inanan insanların ataları değil ki, hepimizin ataları ama Vahdettin ile Fatih Sultan Mehmet Han bir mi? Mustafa Kemal için 'hain' demiş, suikastler düzenlemiş. Nihayet hayran olduğu İngiliz teknelerine binip kaçmışlar. Siz o atalarımızla bir tutabilir misiniz bu hırsızları, haramileri? Tutamazsınız'' dedi.

''BU VATAN HAİNLİĞİ DEĞİLSE NEDİR?''

Soyer söylemlerine sahip çıkarak, ''Bu vatan hainliği değilse nedir? Ülkeyi vatan hainlerine teslim etmek, Sevr'i imzalamak. Ondan sonra onların gemilerine binip bu ülkeyi terk etmek, milli kahramanımız Mustafa Kemal Atatürk için idam fermanları çıkartmak... Biz bunları teşhir edip, gerçekten ne olduğunu söylemeyip de ne yapacağız?'' ifdadelerini kullandı.

''OSMANLI'YA KARŞI OLMAMIZ MÜMKÜN OLABİLİR Mİ?''

Tunç Soyer son olarak Osmanlı'ya karşı olmadığını da söyledi. Soyer, ''Elbette Osmanlı karşıtı değiliz, hepimizin atası. İzmir'in en şaşalı, en görkemli dönemleri Osmanlı döneminde yaşanmış. Bizim Osmanlı'ya karşı olmamız mümkün olabilir mi? Osmanlı'ya olan sevgi neden sadece birilerinin tekelinde olsun? Elbette bizimde atalarımız, elbette bizde sonsuza kadar sahip çıkarız" açıklamasını yaptı.