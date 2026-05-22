Haberler

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Gabbard, görevden ayrılacağını açıkladı

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Gabbard, görevden ayrılacağını açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, eşine nadir görülen bir kemik kanseri teşhisi konması nedeniyle 30 Haziran'da görevinden ayrılacağını açıkladı. Başkan Trump, Gabbard'ın başarılı çalışmalarını övdü.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, eşine konulan kanser teşhisi nedeniyle 30 Haziran itibariyle görevden ayrılacağını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, "Ne yazık ki, harika bir iş çıkardıktan sonra Tulsi Gabbard 30 Haziran'da yönetimden ayrılacak. Tulsi müthiş bir iş çıkardı ve onu özleyeceğiz" dedi.

ABD hükümetinde görevden ayrılan bakanlardan arasına yeni bir isim daha eklendi. ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, görevinden istifa ettiğini açıkladı. ABD basınında yer alan haberlere göre Gabbard, Başkan Donald Trump'a gönderdiği mektupta eşi Abraham Williams'a nadir görülen bir kemik kanseri teşhisi konduğunu belirtti. Gabbard mektubunda, "Bana duyduğunuz güven ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi'ne son bir buçuk yıl boyunca liderlik etme fırsatı verdiğiniz için derin bir minnettarlık duyuyorum. Ne yazık ki, 30 Haziran 2026 itibarıyla görevimden istifa etmem gerekiyor. Eşim Abraham'a yakın zamanda son derece nadir görülen bir kemik kanseri teşhisi kondu. Gelecek haftalar ve aylarda ciddi zorluklarla karşı karşıya kalacaktır. Bu noktada kamu görevinden ayrılarak onun yanında olmam ve bu mücadelede onu tam anlamıyla desteklemem gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Trump: "Tulsi müthiş bir iş çıkardı ve onu özleyeceğiz"

Trump ise konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki, harika bir iş çıkardıktan sonra Tulsi Gabbard 30 Haziran'da yönetimden ayrılacak" dedi.

Trump, "Sevgili eşi Abraham'a yakın zamanda nadir görülen bir kemik kanseri teşhisi kondu ve Gabbard tamamen haklı olarak onun yanında olmak ve bu zorlu mücadelede ona destek vererek yeniden sağlığına kavuşmasına yardımcı olmak istiyor. Onun çok yakında her zamankinden daha iyi olacağından hiç şüphem yok. Tulsi müthiş bir iş çıkardı ve onu özleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı ayrıca, Gabbard'ın boşalttığı göreve Ulusal İstihbarat Direktör Yardımcısı Aaron Lukas'ın vekaleten atanacağını bildirdi.

Yakın zamanda görevden ayrılan bakanlar

Geçtiğimiz Nisan ayında Trump, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'e ilişkin konuların ele alınış biçimi nedeniyle baskı altında olan Adalet Bakanı Pam Bondi'yi görevden almıştı.

Mart ayında ise Trump, ABD'deki şehirlerde uygulanan agresif göçmenlik politikalarına ilişkin ülke genelindeki tartışmaların ardından İç Güvenlik Bakanlığı'nı yöneten Kristi Noem'i görevden almıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz

Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim

Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e tansiyonu düşürecek sözler
YSK, CHP'nin 'mutlak butlan' itirazını reddetti

YSK, CHP'nin itirazını değerlendirdi! İşte toplantıdan çıkan sonuç
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına 'CHP Genel Başkanı' unvanını yazdı

Kılıçdaroğlu ilk değişikliği sosyal medya hesabında yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel'i bekliyor

"Manisa Milletvekili Özgür Özel dışında kimse gelmesin"
Karşıyaka Stadı için beklenen karar meclisten geçti

Beklenen karar meclisten geçti! O şehrimize yeni stat geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde: Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz

CHP butlan kararıyla çalkalanırken Erdoğan'dan yeni bir müjde geldi
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı

Polis memuru, baskına gittiği evdeki kadına tecavüze kalkıştı

Norveç'in 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunu Norveç Kralı V. Harald açıkladı

Milyonların beklediği haberi ülkenin kralı duyurdu
Almus Baraj Gölü'nün tamamen dolması nedeniyle bazı bölgeler su altında kaldı

Baraj doldu, ilçe sular altında kaldı! Ne varsa yuttu
TAG Otoyolu’nda feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

30 metre yüksekten düşen tır facia getirdi