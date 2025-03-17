Tülay Hatimoğulları "Sayın Öcalan" dedi, MHP'li Semih Yalçın başını önüne eğdi
DEM Parti siyasi partileri kapsayan ikinci 'İmralı' turuna başladı. Sırrı Süreyya Önder, Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'dan oluşan DEM Parti heyeti, Meclis'te MHP'yi ziyaret etti. Görüşme sonrası yapılan basın açıklamasında DEM Partili Tülay Hatimoğulları'nın MHP heyetinin yanında "Sayın Öcalan" ifadesini kullandı. Bu esnada MHP'li Semih Yalçın'ın başını önüne eğmesi dikkat çekti.
Halkların Demokrasi Partisi'nin ( Dem Parti ), 'İmralı' süreci kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi'ni (MHP) ziyareti başladı. Meclis'te yapılan görüşmede, MHP heyetinde 3 genel başkan yardımcısı yer aldı. MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Feti Yıldız ve İsmail Faruk Aksu, DEM Partili heyeti kapıda karşıladı.
"SAYIN ÖCALAN'IN ÇAĞRISI VE SÜRECİ GÖRÜŞTÜK"
Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından taraflardan bir açıklama geldi. DEM Parti heyeti adına açıklama yapan Tülay Hatimoğulları, "Sayın Öcalan'ın çağrısı ve süreci görüştük… Sayın Bahçeli de sağlık koşulları uygun olsaydı burada olacaktı, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verdi.
SEMİH YALÇIN BAŞINI ÖNÜNE EĞDİ
MHP adına açıklama yapan Semih Yalçın ise "Çok faydalı bir görüşme oldu" dedi. Yalçın'ın DEM Partili Hatimoğulları'nın "Sayın Öcalan" ifadesini kullandığı esnada başını önüne eğmesi dikkatlerden kaçmadı.