Tülay Hatimoğulları'ndan Barış ve Demokratikleşme Çağrısı

Güncelleme:
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Adana'da düzenlenen toplantıda barış ve demokratikleşme sürecinin önemine dikkat çekerek, toplumun beklentilerini ve cesur inisiyatife ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Adana'da düzenlenen "Barış ve Demokratik Toplum Buluşması"na katıldı.

Hatimoğulları, partisince Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararının önemli olduğunu söyledi.

Barışın kalıcı olması için topyekun demokratikleşme sürecine girilmesi gerektiğini savunan Hatimoğulları, "Bilelim ki barışa işçinin, emekçinin, yoksulun herkesten çok ihtiyacı var. İşte bizler böyle bir uyanış, bilinçle örgütlenirsek ve yoksulun, emekçinin barışa dört elle sahip çıkması hep birlikte sağlanırsa gerçekten Türkiye'de demokrasinin kapılarını ardına kadar açmış olacağız." diye konuştu.

Hatimoğulları, temel yaklaşımlarının barışın toplumsallaşması ve herkesçe kabul edilmesi olduğunu ifade ederek, "Bu süreç a, b, c partisinin çok üzerinde, siyasi partileri aşan bir süreçtir. Türkiye'nin yüzyıllık sorununu çözmeye ramak kaldığımız bir süreçtir. O yüzden bu süreci herkesin, iktidarın, devletin ve muhalefetin bütün kanatlarının sahiplenmesi çok önemlidir." dedi.

Toplumun TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan büyük beklentilerinin olduğunu dile getiren Hatimoğulları, "Komisyona önerimiz, cesur olun, inisiyatif kullanın. Türkiye'nin, Türkiye halklarının bu barışa ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Hatimoğulları, şunları söyledi:

"DEM Parti olarak bir kez daha yineliyoruz. İktidarı, devleti, muhalefetiyle bu süreçte ezber bozalım, hepimiz cesur olalım, kitlelerimizi barışa ikna edelim ve barışı gerçekten tesis edelim. Zira barış dışında hiçbir çıkar yolumuz yok."

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Politika
