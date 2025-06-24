Tülay Hatimoğulları'ndan Barış ve Demokrasi Vurgusu

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Türkiye barışı, komşu coğrafyada yükselen alevleri söndürmek için öncülük edebilir. Sayın Bahçeli'nin, sürecin hızlı ve dikkatli gitmesi gerektiğine dair uyarıları çok önemlidir" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Hatimoğulları, "Tarihin fırsatları, bizlere bekleme şansı vermez, vermeyecektir. 100 yıllık bekleyişin tortusunu omuzlarımızdan atmak istiyoruz. Tarih bize, 'Beklemeyin, yol alın' diyor. Bekledikçe kaybettik, yaralar derinleşti ve fırsatlar uçup gitti. İran-İsrail savaşı, bize barışın kritik önemde olduğunu gösterdi. Türkiye barışı, komşu coğrafyada yükselen alevleri söndürmek için öncülük edebilir. Sayın Bahçeli'nin, sürecin hızlı ve dikkatli gitmesi gerektiğine dair uyarıları çok önemlidir. Bir kez daha anlıyoruz ki kendi iç demokrasisini kurumsallaştırmayan ülke, küresel fırtınalardan çok ağır yara alır. Bu yakın zamanda yaşadığımız deneyimle sabittir. Ancak toplum haklı olarak şunları söylüyor; 'Bizim kaygılarımız kulak ardı ediliyor. Siyaset kurumu, iktidar ve devlet toplumun kaygısını görmüyor, görmeli' diyor" dedi.

'SÜRECİ HERKES SAHİPLENİYOR'

Hatimoğulları, 'Terörsüz Türkiye' süreci ile ilgili Meclis'te kurulması planlanan komisyon ile ilgili soru işaretlerinin olduğunu kaydetti. Hatimoğulları, "Bugün Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş, parlamentoda grubu bulunan siyasi partilerin grup başkan vekilleri ile bu konuyu görüşmek için bir toplantı gerçekleştirecek. Bu gerçekten çok olumlu ve ümit ediyorum ki bugünkü toplantıdan somut sonuçlarla çıkılabilir. Barışın yolu cesaretle, kararlılıkla, samimiyetle aşılır. Adalet ve demokrasiyi biz tesis ettikçe, o zaman barışı daha çok konuşuruz, çatışmalar biter ve silahlar susar. Bakın bu konuda herkes ama herkes gücü yettiğince çok ciddi emek veriyor. Bakın bu kürsüden birçok kez ifade ettik, Türkiye'nin dört bir yanında ve yurt dışında çok sayıda toplantılar gerçekleştirdik. Herkes bu süreci sahipleniyor, bu çok önemli, değerli bir artıdır. Buradan hareket etmek çok önemlidir. İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) Diyarbakır'da düzenlediği 'Barışa Giden Yol, Hafıza ve Adalet Buluşmaları', bu buluşmalarda çok önemli bir nokta var. Hem Uğur Kaymaz'ın hem de Eren Bülbül'ün annesi, 'Biz barıştan yanayız' mesajını verdiler. Bu mesaj hem siyaset kurumuna hem de toplumsal dinamiklere çok büyük sorumluluklar yüklemiştir" diye konuştu.