TTB Merkez Konseyi Davası Ertelendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Türk Tabipleri Birliği (TTB) yönetiminin düşürülmesi talebiyle açtığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, görevden alınmaları istenen TTB Merkez Konseyinin üyeleri ile avukatları katıldı.

Hakim, önceki celsede davalı avukatlarının "reddi hakim" talebinde bulunduğunu, bu nedenle dosyanın 32. Asliye Hukuk Mahkemesine gönderildiğini, ilgili mahkemenin de bu talebi reddettiğini bildirdi.

Söz alan sanık TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, gözaltına alındığı tarihte beyanı alınmadan bu davanın açılmasının hukuka aykırı olduğunu savundu.

Fincancı, "Cumhuriyet Savcılığı tarafından olaya ilişkin beyanımın alınmaması ve henüz gözaltındayken bir soruşturma yürütülmeden açılan davanamenin usul yönünden hukuka aykırılık taşıdığı ortadadır. Bu sebeplerle davanın reddine karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Avukat beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılarak sanıklar hakkında başka bir soruşturma yürütülüp yürütülmediğinin öğrenilmesine karar verdi.

Çankaya İlçe Seçim Kuruluna yazı yazılarak TTB'nin başkanının belirlenmesine ilişkin seçim tutanakları ve merkez konseyi üyelerinin belirlenmesine ilişkin mazbataların istenmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı 30 Kasım'a erteledi.

Davanın geçmişi

TTB Başkan Fincancı hakkında, terör örgütü PKK ile bağlantılı bir televizyonda, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatılmış, İstanbul'da gözaltına alınan Fincancı 27 Ekim 2022'de Ankara'da tutuklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, TSK'nın meşru müdafaa kapsamındaki legal faaliyetleri ile terör örgütünün illegal faaliyetlerini bağdaştırma suretiyle "terör örgütü propagandası" yaptığı belirtilen sanık Fincancı'nın 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca Fincancı ve TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınmaları talebiyle bir davaname hazırlayarak, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesine göndermişti.