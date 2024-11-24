Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 9 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Açıklamada, terörle mücadele kararlılığının sürdürüleceği vurgulandı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor! Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 9 PKK/ Ypg'li teröristi etkisiz hale getirdi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz" denildi.