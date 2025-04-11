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Trump, Yıllık Fiziksel Muayeneden Geçiyor

Trump, Yıllık Fiziksel Muayeneden Geçiyor
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'a döndükten sonra yıllık fiziksel muayenesini yaptıracak. Trump, daha önce hiç bu kadar iyi hissetmediğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Beyaz Saray'a dönmesinin ardından ilk kez yıllık fiziksel muayeneden geçecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün yıllık fiziksel muayeneden geçeceği açıklandı. Beyaz Saray, fiziksel muayeneye ilişkin detay vermedi. Haziran ayında 79 yaşına girecek olan ABD Başkanı Trump'ın bugünkü muayenesi ikinci döneminin ilk fiziksel muayenesi olacak.

Trump'ın yıllık fiziksel muayeneden geçeceği Pazartesi günü açıklanmış ve Trump, "Daha önce hiç bu kadar iyi hissetmemiştim. Ama böyle şeylerin yapılması gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Trump ilk döneminde de yıllık fiziksel muayeneden geçmiş, Beyaz Saray doktoru 2018 yılındaki muayenenin ardından yaptığı açıklamada, Trump'ın genel sağlık durumunun "mükemmel" olduğunu ancak kilo vermesi ve günlük egzersiz rutinine başlaması gerektiğini söylemişti.

Trump'ın rakibi 82 yaşındaki eski Devlet Başkanı Joe Biden, 2024 seçim kampanyasında kendisinin Trump'tan daha genç ve sağlıklı olduğunu iddia etmişti. - WASHINGTON

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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