Trump, Washington'da İdam Cezası Talep Edecek

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'da cinayet işleyenler hakkında idam cezası verilmesini talep edeceklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği kabine toplantısında, Washington'ın güvenliği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Trump, Washington'da uyguladıkları ek önlemlerle suç oranını önemli ölçüde azalttıklarını ve bununla gurur duyduklarını kaydetti. Özellikle son iki haftada başkentte hiç cinayet işlenmediğini belirten Trump, "Başkent Washington'da biri birini öldürürse, onun hakkında idam cezası talep edeceğiz. Bu çok güçlü bir caydırıcıdır ve bunu duyan herkes benimle aynı fikirde" ifadelerini kullandı.

ABD'de bu tür düzenlemelerin eyaletlere bırakıldığını hatırlatan Trump, başkent için bu konuda nasıl bir yasal düzenleme yapılabileceğini değerlendireceklerini bildirdi. Trump, ülke genelinde suçla mücadele için daha sert adımlar atacaklarını vurgulayarak, "Ben diktatör değilim, sadece suçları nasıl önleyeceğimi biliyorum" dedi.