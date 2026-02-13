Haberler

Trump: "Venezuela'ya ziyaret gerçekleştireceğim"

Trump: 'Venezuela'ya ziyaret gerçekleştireceğim'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ile olan ilişkilerini oldukça olumlu bir şekilde değerlendirerek gelecekte Venezuela'yı ziyaret etmeyi planladığını açıkladı. Trump, iki ülke arasındaki ilişkilerin çok iyi olduğunu vurguladı ve petrol alanında işbirliğine de dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Venezuela arasındaki ilişkileri değerlendirirken gelecekte Venezuela'yı ziyaret etmeyi planladığını bildirerek, "Venezuela ile şu anki ilişkilerimizi 10 üzerinden 10 olarak değerlendiriyorum" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Venezuela ile ABD arasındaki ilişkileri değerlendirdi. Venezuela ile ABD arasındaki ilişkilerin "çok iyi" olduğunu söyleyen Trump, "Venezuela'ya ziyaret gerçekleştireceğim" ifadelerini kullandı. Muhtemel Venezuela ziyaretine ilişkin herhangi bir detay vermeyen Trump, geçici Venezuela Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'in de ABD ile ilişkilerinin gayet iyi olduğunu bildirerek, iki ülkenin özellikle petrol alanında birlikte çalıştığının altını çizdi. Trump, "Venezuela ile şu anki ilişkilerimizi 10 üzerinden 10 olarak değerlendiriyorum" dedi.

Basın mensuplarının Rodriguez'in hükümetini meşru hükümet olarak tanıyıp tanımayacakları sorusuna, "Evet, bunu yaptık. Şu an onlarla anlaşıyoruz ve gerçekten çok iyi işler yaptılar" yanıtını verdi. Ancak Beyaz Saray henüz Rodriguez hükümetinin tanınmasına ilişkin ABD politikasında resmi bir değişiklik yapılıp yapılmadığına ilişkin net bir açıklama yapmadı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü

Akın Gürlek TBMM'deki olaylar için sessizliğini bozdu
Bakan Gürlek'ten 'İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın' çağrılarına yanıt

Gürlek'ten "İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın" çağrılarına net yanıt
Bakan Gürlek, yeni sosyal medya düzenlemesini anlattı: Kimliği doğru olacak

Bakan Gürlek, yeni sosyal medya düzenlemesini anlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

En-Nesyri, Arabistan kariyerine çok hızlı başladı

Yeni takımında neler yapıyor neler
Dövmeli kadının 14 yıl önce evlenme programına katıldığı ortaya çıktı

14 yıl önce evlilik programına katıldığı anlar ortaya çıktı
İsrail Başbakanı Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz

Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
Johannesburg'da su krizi: Otel ve restoranlar kepenk kapatıyor

Su krizi hizmet sektörünü vurdu! Oteller müşteri kabul etmiyor
En-Nesyri, Arabistan kariyerine çok hızlı başladı

Yeni takımında neler yapıyor neler
Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray Eyüpspor'u beşledi

Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray gol oldu yağdı
Singo'dan sağlık durumu hakkında açıklama

Maç sonu taraftarı havalara uçuracak müjdeyi verdi