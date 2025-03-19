Trump ve Zelenskiy arasında Beyaz Saray'daki tartışmanın ardından ilk görüşme

ABD Başkanı Donald Trump, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından bugün de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

BEYAZ SARAY'DAKİ TARTIŞMANIN ARDINDAN İLK GÖRÜŞME

Söz konusu görüşme 28 Şubat'ta Beyaz Saray'da kameralar önünde yaşanan tartışmanın ardından Trump ve Zelenskiy arasındaki ilk görüşme oldu. Trump, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Zelenskiy ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, görüşmenin yaklaşık 1 saat sürdüğünü ifade etti.

TRUMP: SÜREÇ ÇOK İYİ İLERLİYOR

Görüşmenin büyük kısmının dün Putin ile yaptığı telefon görüşmesi üzerine olduğunu aktaran Trump, söz konusu görüşmenin amacının Rusya ve Ukrayna'nın taleplerini ve ihtiyaçlarını uyumlu hale getirmek olduğunu ifade ederek, "Süreç çok iyi ilerliyor" dedi.

DETAYLARI RUBİO VE WALTZ AÇIKLAYACAK

Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'un görüşülen hususlara ilişkin detaylı açıklamalar yapacaklarını kaydeden Trump, kısa süre içinde bu detayların paylaşılacağını bildirdi.