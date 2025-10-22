Trump ve Putin Zirvesinin Hazırlıkları Devam Ediyor

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Budapeşte'de yapılması planlanan görüşmenin hazırlıklarının devam ettiğini belirtti.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, başkent Budapeşte'de ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilmesi beklenen zirveye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Başbakan Orban, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto'nun şu anda Washington'da olduğunu belirterek, "Barış zirvesi hazırlıkları devam ediyor. Tarih henüz belirsiz. Zamanı geldiğinde zirveyi gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Trump-Putin zirvesinin belirsizliği

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için Putin ile yakında Macaristan'da bir araya geleceklerini duyurmuştu. Dün ABD basınının adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberlerde, Rusya'nın Trump'ın barış stratejisine bağlı kalma konusunda isteksiz olduğu belirtilmişti. Beyaz Saray yetkilisi, "Dışişleri Bakanı Rubio ve Dışişleri Bakanı Lavrov verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu nedenle, bakanlar arasında ek bir yüz yüze görüşme gerekli değil. Başkan Trump'ın yakın gelecekte Başkan Putin ile görüşmesi planlanmamaktadır" demişti. Trump da dün yaptığı açıklamada, "Boşuna bir görüşme yapmak istemiyorum. Boşuna zaman harcamak istemiyorum" ifadelerini kullanmış, ancak daha fazla gelişme olabileceğini ve "önümüzdeki 2 gün içinde bilgilendirme" yapacaklarını ifade etmişti. - BUDAPEŞTE