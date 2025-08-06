Trump ve Putin Gelecek Hafta Yüz Yüze Görüşecek

ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yüz yüze görüşmeyi planladığı öne sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gelecek hafta yüz yüze görüşeceği iddia edildi. ABD basınının adı açıklanmayan iki kaynağa dayandırdığı haberlerde, Trump'ın Avrupalı liderlerle yaptığı bir telefon görüşmesinde gelecek hafta Putin ile yüz yüze görüşmeyi planladığını söylediği öne sürüldü.

Haberlerde, Trump'ın Putin ile yaptığı görüşmenin ardından Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir üçlü görüşme planladığı iddia edilerek, görüşmede Avrupalı liderlerin yer almayacağı belirtildi. ABD ya da Rusya tarafından söz konusu iddiaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

"Büyük ilerleme kaydedildi"

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya'nın başkenti Moskova'da yaptığı görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Witkoff'un Putin ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtmiş, "Büyük ilerleme kaydedildi" demişti.

Görüşme hakkında bazı Avrupalı müttefikleri bilgilendirdiğini aktaran Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinerek, "Herkes bu savaşın sona ermesi gerektiği konusunda hemfikir ve önümüzdeki günlerde ve haftalarda bunun için çalışacağız" demişti. - WASHINGTON