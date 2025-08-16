Trump ve Putin'den Barış Anlaşmasına Yakınlık Mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska'da gerçekleştirdiği görüşmeyi "10 üzerinden 10" şeklinde değerlendirerek, "Sanırım bir anlaşmaya oldukça yakınız. Ancak Ukrayna'nın da bunu kabul etmesi gerekiyor. Belki de 'hayır' diyecekler" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından Fox News televizyon kanalına özel açıklamalarda bulundu. Toplantının başarılı geçtiğini kaydeden Trump, "Ukraynalı ve Rus çok sayıda insan ölüyor. Bu savaşı bitirmek güzel olur" ifadelerini kullandı. Putin'in "Trump olsaydı Ukrayna savaşı hiç yaşanmazdı" şeklindeki ifadesinden mutluluk duyduğunu söyleyen Trump, bu konuda önceki ABD yönetimini suçlayarak "Joe Biden pek çok açıdan çok kötü bir başkandı" yorumunu yaptı.

"Bir anlaşmaya oldukça yakınız"

Toplantıda birçok konunun masaya yatırıldığını, ancak resmi bir anlaşmaya varılmadığını söyleyen Trump, "Benim açımdan, bir anlaşma olana kadar anlaşma yoktur. Ancak çok ilerleme kaydettik" dedi. Buna rağmen Putin ile gerçekleştirdikleri zirveyi "10 üzerinden 10" olarak değerlendiren Trump, "Sanırım bir anlaşmaya oldukça yakınız. Ama Ukrayna'nın da bunu kabul etmesi gerekiyor. Belki de 'hayır' diyecekler" ifadelerini kullandı. Toplantıdaki "tek büyük anlaşmazlığın ne olduğu" sorusuna cevap vermekten kaçınan Trump, "Hayır, bunu yapmak istemem. Sanırım birisi bunu kamuoyuna açıklayacak, bunu onlar çözecekler. Ama hayır, bunu yapmak istemiyorum. Önceliğim, bunun gerçekleşip gerçekleşemeyeceğine bakmak" şeklinde konuştu.

Trump'tan Zelenskiy'ye anlaşma yapma tavsiyesi

Barışı gerçekleştirmenin bundan sonra Ukrayna ve sürece dahil olması gereken Avrupa ülkelerine bağlı olacağını söyleyen Trump, "Zelenskiy'e ne tavsiyede bulunacağı" sorusuna ise "anlaşma yapması" cevabını verdi. Rusya'yı "çok büyük bir güç" olarak tanımlayan Trump, "Onlar (Ukrayna) ise değil" ifadelerini kullandı. Trump, Ukrayna ve Rusya liderleri ile 3'lü toplantı ihtimali hakkında ise, "Eğer isterlerse o toplantıya katılırım. Orada olmak istediğimden değil, ama bu sorunu halletmek istiyorum" yorumunu yaptı.

"Putin artık ülkemize saygı duyuyor"

Trump, "Putin'i nihayet müzakere masasına getiren şeyin ne olduğu" sorusuna karşılık, "Onu masaya getiren bir şey olduğunu söylemek istemiyorum, o çok zeki bir adam, onu masaya getiren hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı. Putin'in kendisinin yönetimindeki ABD'ye saygı duyduğunu belirten Trump, "Bence artık ülkemize saygı duyuyor, Biden döneminde saygı duymuyordu, bunu söyleyebilirim, ona hiç saygı duymuyordu" diye konuştu. - ALASKA