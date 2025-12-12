Trump: 'Tayland ve Kamboçya tüm çatışmaları durdurmayı kabul etti'

ABD Başkanı Donald Trump, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ve Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile telefon görüşmesi yaptığı ve tarafların tüm çatışmaları durdurmayı kabul ettiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Tayland ve Kamboçya arasında gerilim devam ederken, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ve Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile telefon görüşmesi yaptı. Trump, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, görüşmenin çok verimli geçtiğini belirterek, "Her iki taraf da bu akşam itibarıyla tüm çatışmaları durdurmayı, benim ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in yardımıyla aralarında imzalanan orijinal barış anlaşmasına geri dönmeyi kabul ettiler" dedi.

Çok sayıda Taylandlı askerin ölümüne ve yaralanmasına neden Kamboçya sınırındaki mayın patlamasının bir kaza olduğunu aktaran Trump, "Tayland yine de çok sert bir şekilde misilleme yaptı. Her iki ülke de barışa ve ABD ile ticarete devam etmeye hazır. Anutin ve Hun ile birlikte, aksi takdirde harika ve müreffeh iki ülke arasında büyük bir savaşa dönüşebilecek bir sorunu çözmek için çalışmaktan onur duyuyorum" dedi.

Tayland-Kamboçya çatışması

Tayland ile Kamboçya birlikleri, 20. yüzyılın başında çizilen yaklaşık 817 kilometrelik kara sınırında yaşanan egemenlik tartışmaları nedeniyle sık sık karşı karşıya geliyor. İki ülke arasında son olarak temmuz ayında tırmanan gerilim 5 gün süren şiddetli çatışmalara dönüşmüş, karşılıklı saldırılarda iki taraftan toplam en az 48 kişi hayatını kaybederken, olaylardan 300 binden fazla sivil vatandaşın etkilendiği açıklanmıştı. Çatışmaların ardından iki ülkenin başbakanları temmuz ayında Malezya'da düzenlenen ASEAN Zirvesi kapsamında bir araya gelmiş, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da katılımıyla ateşkes anlaşması imzalamıştı. Ancak ateşkesin ardından sınır hattında görev yapan Tayland askerlerinin birçok kez kara mayınlarına basarak yaralanması ve Bangkok yönetiminin söz konusu mayınlardan Kamboçya'yı sorumlu tutması üzerine, Tayland geçtiğimiz ay ateşkes anlaşmasının uygulanmasını askıya aldığını duyurmuştu. İki ülke arasında patlak veren çatışmalarda 22 kişi hayatını kaybetti. - WASHINGTON