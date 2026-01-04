Trump'tan Rodrguez'e tehdit: 'Eğer doğru olanı yapmazsa, çok ağır bir bedel ödeyecek'

Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'i tehdit ederek, uymadığı takdirde ağır bir bedel ödeyeceğini söyledi. Ayrıca Grönland'ın stratejik önemine dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD basınına verdiği röportajda Venezuela'nın devrik lideri Nicolas Maduro'nun görevini üstlenen Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'i tehdit etti. Trump, Venezuela'nın geçici Devlet Başkanı Rodriguez'i hedef alarak, "Eğer doğru olanı yapmazsa, çok ağır bir bedel ödeyecek, muhtemelen Maduro'dan daha ağır bir bedel" ifadelerini kullandı.

Trump, ayrıca Venezuela'nın ABD müdahalesine maruz kalan son ülke olmayabileceğini ifade etti.

" Grönland'a kesinlikle ihtiyacımız var"

Grönland'ın kendileri için stratejik olarak çok önemli olduğu ve adanın ABD'nin bir parçası olması gerektiği yönündeki tepki çeken açıklamalarını yeniden gündeme getiren Trump, " Grönland'a kesinlikle ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı. Trump, Danimarka'ya ait olan Grönland'in "Rus ve Çin gemileriyle çevrili" olduğunu iddia etti. - WASHINGTON

