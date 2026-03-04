Haberler

Trump: "Venezuela Devlet Başkanı Rodriguez harika bir iş çıkarıyor"

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'i övdü ve iki ülke arasındaki iş birliğinden memnuniyetini dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Venezuela Devlet Başkanı Rodriguez harika bir iş çıkarıyor ve ABD'li temsilcilerle çok iyi bir şekilde çalışıyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ile ABD arasındaki ilişkilerin gidişatına ilişkin açıklamada bulundu. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'i överek, "Devlet Başkanı Rodriguez harika bir iş çıkarıyor ve ABD'li temsilcilerle çok iyi bir şekilde çalışıyor. Petrol akmaya başladı, iki ülke arasındaki profesyonellik ile özveriyi görmek çok güzel" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

