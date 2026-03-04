ABD Başkanı Donald Trump, "Venezuela Devlet Başkanı Rodriguez harika bir iş çıkarıyor ve ABD'li temsilcilerle çok iyi bir şekilde çalışıyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ile ABD arasındaki ilişkilerin gidişatına ilişkin açıklamada bulundu. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'i överek, "Devlet Başkanı Rodriguez harika bir iş çıkarıyor ve ABD'li temsilcilerle çok iyi bir şekilde çalışıyor. Petrol akmaya başladı, iki ülke arasındaki profesyonellik ile özveriyi görmek çok güzel" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı