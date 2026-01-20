ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki gelişmelere ilişkin, "Kürtlere çok büyük miktarda ödeme yapılmış, petrol ve birçok şey sağlanmıştı. Yaptıklarını kendileri için yapıyorlardı. Biz Kürtlerle iyi geçindik ve Kürtleri korumaya çalışıyoruz" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika