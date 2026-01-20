ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki gelişmelere ilişkin, "Kürtlere çok büyük miktarda ödeme yapılmış, petrol ve birçok şey sağlanmıştı. Yaptıklarını kendileri için yapıyorlardı. Biz Kürtlerle iyi geçindik ve Kürtleri korumaya çalışıyoruz" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki gelişmelere ilişkin Kürtlere yapılan mali yardımları ve desteklerini vurguladı. Kürtlerle iyi ilişkiler kurduklarını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki gelişmelere ilişkin, "Kürtlere çok büyük miktarda ödeme yapılmış, petrol ve birçok şey sağlanmıştı. Yaptıklarını kendileri için yapıyorlardı. Biz Kürtlerle iyi geçindik ve Kürtleri korumaya çalışıyoruz" dedi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika