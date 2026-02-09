Trump: Super Bowl Devre Arası Gösterisi Berbat

ABD Başkanı Donald Trump, "Super Bowl devre arası gösterisi kesinlikle berbat, şimdiye kadarki en kötülerinden biri" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, National Football League (NFL) yöneticilerini ve organizatörlerine tepki gösterdi. Trump, Super Bowl maçının devre arasındaki şovu beğenmediğini belirterek, "Super Bowl devre arası gösterisi kesinlikle berbat, şimdiye kadarki en kötülerinden biri" ifadelerini kullandı.

Gösteriyle ilgili, 'Amerika'nın büyüklüğüne hakaret niteliğinde' değerlendirmesinde bulunan Trump, şovun ABD'nin değerlerini yansıtmadığını bildirdi. Porto Rikolu şarkıcı Bad Bunny'nin söylediği şarkıları kimsenin anlamadığını kaydeden Trump, "Danslar iğrençti, özellikle de ABD'nin ve dünyanın dört bir yanından izleyen küçük çocuklar için. Bu gösteri, her gün yeni rekorlar kıran ülkemize tokat atmaktan başka bir şey değil" açıklamasında bulundu.