Trump'tan Putin'e Uyarı: 'Ateşle Oynuyor'

Trump'tan Putin'e Uyarı: 'Ateşle Oynuyor'
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i uyararak, eğer kendisi başkan olmasaydı Rusya'nın daha kötü durumlarla karşılaşabileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisinin başkan olmaması halinde Rusya'nın başına daha kötü şeylerin gelebileceğini söyleyerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için 'Ateşle oynuyor' ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili açıklamada bulundu. Trump, "Vladimir Putin'in fark etmediği şey şu; eğer ben olmasaydım, Rusya'nın başına çok kötü şeyler gelmiş olacaktı yani gerçekten kötü şeyler. Putin, ateşle oynuyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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