Trump'tan Obama'ya 'Vatana İhanet' Suçlaması

Trump'tan Obama'ya 'Vatana İhanet' Suçlaması
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ABD Başkanı Donald Trump, 2016 seçimlerinde Rusya'nın kendisini desteklediği iddialarının sorumlusunu eski Başkan Obama olarak gösterdi ve 'vatana ihanet suçu işledi' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 2016 seçimlerinde Rusya'nın kendisini desteklediği iddialarının sorumlusu olmakla suçladığı Obama için, "Vatana ihanet suçu işledi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Barack Obama'yı, 2016 seçimlerinde Rusya'nın kendisini desteklediği iddialarından sorumlu olduğunu öne sürdü. Obama'yı 2016 seçimlerini manipüle etmeye çalışmakla suçlayan Trump, "Obama suçüstü yakalandı" dedi. Trump, Obama için "Vatana ihanet suçu işledi" diyerek, kendisine komplo kuranların peşine düşme vaktinin geldiğini kaydetti.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın 2016 seçimleriyle ilgili gizliliği kaldırılan yeni raporuna atıfta bulunan Trump, Obama'yı olayda 'çete lideri' olarak nitelendirdi. Trump ayrıca, eski Başkan Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ı da bu olaydan sorumlu tuttu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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