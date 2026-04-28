Haberler

Trump'tan Merz'e: "Ne hakkında konuştuğunu bilmiyor"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran üzerinden ABD'yi eleştiren Almanya Başbakanı Friedrich Merz'e cevap vererek, "Ne hakkında konuştuğunu bilmiyor" ifadelerini kullanarak, "Almanya'nın hem ekonomik hem de diğer alanlarda bu kadar kötü durumda olması şaşırtıcı değil" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in ABD'ye yönelik eleştirilerine cevap verdi. Trump, "Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşünüyor. Ne hakkında konuştuğunu bilmiyor. İran'ın nükleer silahı olsaydı tüm dünya rehin alınmış olurdu. Şu an İran'la diğer ulusların ya da başkanların çok önce yapması gereken şeyi yapıyorum. Almanya'nın hem ekonomik hem de diğer alanlarda bu kadar kötü durumda olması şaşırtıcı değil" dedi.

Merz, dün iki farklı açıklamasında ABD'yi İran üzerinden eleştirmişti. Merz, ilk açıklamasında, "ABD, İran yönetimi tarafından aşağılanıyor, küçük düşürülüyor" ifadelerini kullanmıştı. İkinci açıklamasında ise Merz, ABD ve İsrail'i İran konusundaki tutumları nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını belirtmiş, "Evet bu konuda artık hayal kırıklığına uğradım ve bunun nedeni çok basit. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail, en başından beri bu sorunun birkaç gün içinde çözüleceğini varsaymışlardı ve bugün anlamamız gereken şey, sorunun çözülmediğidir" demişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

