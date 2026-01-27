Trump'tan Irak'a el-Maliki tepkisi: "Seçilirse ABD Irak'a artık yardım etmeyecek"

ABD Başkanı Donald Trump, Irak'ın eski Başbakanı Nuri Kamil el-Maliki'nin yeniden başbakanlığa aday olarak gösterilmesine tepki göstererek, "Seçilirse ABD Irak'a artık yardım etmeyecek" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Irak'ın eski Başbakanı Nuri Kamil el-Maliki'nin yeniden başbakanlığa aday olarak gösterilmesine tepki gösterdi. Trump, el-Maliki'nin adaylığı nedeniyle Irak'ı tehdit ederek, "Irak'ın Nuri Kamil el-Maliki'yi başbakan olarak yeniden seçerek çok kötü bir seçim yapabileceğini duyuyorum. El-Maliki en son iktidardayken ülke yoksulluğa ve tam bir kaosa sürüklendi. Bunun tekrar olmasına izin verilmemeli. Onun çılgın politikaları ve ideolojileri nedeniyle, seçilirse ABD Irak'a artık yardım etmeyecek ve biz yardım etmezsek Irak'ın başarı, refah veya özgürlük şansı sıfır olacak" dedi.

Irak'ta 11 Kasım 2025'te yapılan genel seçimleri kazanan Şii parti liderlerinden oluşan Koordinasyon Çerçevesi, meclisin en büyük grubu olarak eski Başbakan Nuri el-Maliki'yi başbakan adayı olarak duyurmuştu. - WASHINGTON