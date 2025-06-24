Trump'tan İsrail ve İran'a Ateşkes Uyarısı

Trump'tan İsrail ve İran'a Ateşkes Uyarısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, hem İsrail hem de İran'ın ateşkesi ihlal ettiğini belirterek, İsrail'e bombaları atmaması konusunda uyarıda bulundu. Trump, söz konusu durumu NATO Zirvesi öncesinde yaptığı açıklamalarda dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, hem İsrail hem de İran'ın ateşkesi ihlal ettiğini belirtti. Trump sosyal medya paylaşımında, "İsrail o bombaları atma. Atarsanız bu büyük bir ihlal olur" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Liderler Zirvesi'nin düzenleneceği Hollanda'nın Lahey kentine gitmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump, saatler önce ilan ettiği ateşkesi hem İsrail'in hem de İran'ın ihlal ettiğini söyledi. Trump, İsrail'in anlaşmayı kabul etmesinin hemen ardından "tüm mühimmatını boşalttığını" vurguladı. Trump, "İsrail'i sakinleştirmem gerek. İsrail, anlaşmayı yapar yapmaz sahneye çıktı ve daha önce hiç görmediğim, gördüğümüz en büyük bombalarını bıraktı. İsrail'den memnun değilim" şeklinde konuştu. Trump, "Temelde, uzun süredir, çok sert bir şekilde savaşan ve ne yaptıklarını bilmeyen iki ülkeden bahsediyoruz" dedi. Ayrıca İran'ın nükleer kapasitesinin tükendiğini dile getiren Trump, "İran'da rejim değişikliği istemediğini", bu tür değişikliklerin kaosa yol açtığını söyledi.

Trump açıklamasının ardından Lahey'e gitmek üzere ülkeden ayrıldı.

"İsrail, o bombaları atma"

Trump kısa süre sonra Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda ise "İsrail. O Bombaları atma. Atarsanız bu büyük bir ihlal olur. Pilotlarınız hemen geri çağırın" ifadelerini kullandı. Trump başka bir paylaşımında da, "İsrail, İran'a saldırmayacak. Tüm uçaklar geri dönecek. Kimse zarar görmeyecek, ateşkes yürürlükte" ifadelerine yer verdi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Trump'tan İsrail'e ateşkes uyarısı: O bombaları atma, pilotlarını hemen getir

Ateşkes kaosa dönmek üzere! İsrail'in hamlesi Trump'ı küplere bindirdi
İsrail ateşkese rağmen Tahran'ı vurdu

Uyarılar fayda etmedi! Başkentte 2 büyük patlama
Trump kameralar önünde küfretti

Trump kameralar önünde resmen küfretti
17 yaşındaki genç kız hayvan damında asılı halde bulundu

17 yaşındaki genç kız hayvan damında asılı halde bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef'te hijyen krizi!

MasterChef'te şok anlar! Tabağından çıkan cisim herkesi şaşırttı
Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı seneler sonra ekrana dönüyor

Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi seneler sonra ekrana dönüyor
Zimbabve'de sıtma salgını korkunç boyutta: 317 kişi hayatını kaybetti

Salgın korkunç boyuta ulaştı! Ülkede 317 can aldı
Hayal Köseoğlu 10 yıldır gizlediği hastalığını ilk kez açıkladı

10 yıldır gizlediği hastalığını ilk defa açıkladı
Romulo için yapılan inanılmaz teklif reddedildi

Romulo için yapılan inanılmaz teklif reddedildi
Neler oldu neler! Messi'yi 7 dakikada yıkan maç

Neler oldu neler! Messi'yi 7 dakikada yıkan maç
Yeni bir kan grubu keşfedildi

Yeni bir kan grubu keşfedildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.