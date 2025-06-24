Trump'tan İsrail ve İran'a Ateşkes Uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump, hem İsrail hem de İran'ın ateşkesi ihlal ettiğini belirtti. Trump sosyal medya paylaşımında, "İsrail o bombaları atma. Atarsanız bu büyük bir ihlal olur" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Liderler Zirvesi'nin düzenleneceği Hollanda'nın Lahey kentine gitmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump, saatler önce ilan ettiği ateşkesi hem İsrail'in hem de İran'ın ihlal ettiğini söyledi. Trump, İsrail'in anlaşmayı kabul etmesinin hemen ardından "tüm mühimmatını boşalttığını" vurguladı. Trump, "İsrail'i sakinleştirmem gerek. İsrail, anlaşmayı yapar yapmaz sahneye çıktı ve daha önce hiç görmediğim, gördüğümüz en büyük bombalarını bıraktı. İsrail'den memnun değilim" şeklinde konuştu. Trump, "Temelde, uzun süredir, çok sert bir şekilde savaşan ve ne yaptıklarını bilmeyen iki ülkeden bahsediyoruz" dedi. Ayrıca İran'ın nükleer kapasitesinin tükendiğini dile getiren Trump, "İran'da rejim değişikliği istemediğini", bu tür değişikliklerin kaosa yol açtığını söyledi.

Trump açıklamasının ardından Lahey'e gitmek üzere ülkeden ayrıldı.

"İsrail, o bombaları atma"

Trump kısa süre sonra Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda ise "İsrail. O Bombaları atma. Atarsanız bu büyük bir ihlal olur. Pilotlarınız hemen geri çağırın" ifadelerini kullandı. Trump başka bir paylaşımında da, "İsrail, İran'a saldırmayacak. Tüm uçaklar geri dönecek. Kimse zarar görmeyecek, ateşkes yürürlükte" ifadelerine yer verdi. - WASHINGTON