Trump'tan İsrail'e Batı Şeria Uyarısı: Desteği Keseriz

ABD Başkanı Donald Trump, " Batı Şeria'yı ilhak ederlerse, bizi kaybederler" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, TIME dergisine yaptığı açıklamada İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesi durumunda Tel Aviv'e olan tüm desteğin kesileceğini söyledi. Trump "Batı Şeria'yı ilhak ederlerse, bizi kaybederler. Arap ülkelerine söz verdim, onlardan büyük desteğimiz var. Netanyahu'yu durdurmam gerekiyordu, eğer ben durdurmasaydım dünya onu durduracaktı" ifadesinde bulundu.

Trump, Gazze'ye gideceğini söyleyerek, "Biliyorsunuz ki, orada Barış Kurulu olacak. Benim de orada başkan olmam istendi. İnanın bana, yapmak istediğim bir şey değildi ama Barış Kurulu çok güçlü bir grup olacak ve Orta Doğu açısından çok fazla güce sahip olacak" diye konuştu.