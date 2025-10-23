Haberler

Trump'tan İsrail'e Batı Şeria Uyarısı: Desteği Keseriz

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesi durumunda Tel Aviv'e olan desteğin kesileceğini belirtti. Trump, Arap ülkelerine verdikleri sözlerin arkasında duracaklarını vurguladı ve Barış Kurulu'nun önemine dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, " Batı Şeria'yı ilhak ederlerse, bizi kaybederler" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, TIME dergisine yaptığı açıklamada İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesi durumunda Tel Aviv'e olan tüm desteğin kesileceğini söyledi. Trump "Batı Şeria'yı ilhak ederlerse, bizi kaybederler. Arap ülkelerine söz verdim, onlardan büyük desteğimiz var. Netanyahu'yu durdurmam gerekiyordu, eğer ben durdurmasaydım dünya onu durduracaktı" ifadesinde bulundu.

Trump, Gazze'ye gideceğini söyleyerek, "Biliyorsunuz ki, orada Barış Kurulu olacak. Benim de orada başkan olmam istendi. İnanın bana, yapmak istediğim bir şey değildi ama Barış Kurulu çok güçlü bir grup olacak ve Orta Doğu açısından çok fazla güce sahip olacak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Trump: İsrail Batı Şeria'yı ilhak etmeyecek, yaparsa ABD desteğini kaybeder

İsrail'in Meclis'ten geçirdiği karara Trump'tan büyük rest
